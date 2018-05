Não há sinal de chuva no céu, mas a meteorologia prevê 60% de chances de chover 3mm, agora à tarde, em M. Claros e 80% de chover 2mm, amanhã. Para ontem, havia 80% de chances de chover 5mm, mas não choveu nada.

AUMENTO

A previsão para hoje é de “sol e aumento de nuvens de manhã; pancadas de chuva à tarde; à noite o tempo fica aberto”.

DIARIAMENTE

A temperatura máxima prevista para hoje é de 29 graus, e deve baixar 1 grau, diariamente, até 30 de maio. A mínima prevista para hoje é de 16 graus, mas deve cair 1 grau, também diariamente, até domingo.

VILA

A temperatura foi de 17 graus, entre 5 e 7 horas de hoje. No momento, a temperatura é de 29 graus, nos estúdios da Rádio 98 FM, na Vila do Rádio, Alto dos Morrinhos, em M. Claros.

ATÉ

Os ventos deverão soprar da direção Leste, a até 14 km por hora. A umidade do ar estará, hoje, entre 92 e 45%.