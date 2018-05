Homem de 30 anos foi despejado da casa da família em Nova York. Depois de 5 avisos e uma oferta de dinheiro para ajudá-lo a encontrar novo local para morar, seus pais decidiram entrar com ação judicial para que ele saia de casa.

DISCUTIU

O rapaz discutiu com a mãe e os pais decidiram que ele deveria deixar a residência. Os pais entraram com a ação no início do mês, após os 5 avisos, mil dólares e 44 dias para que o rapaz saísse da casa.

JUSTIÇA

Como o rapaz não tomou nenhuma atitude, eles decidiram recorrer à Justiça. Terça-feira, o juiz do Condado de Nova York decidiu a favor dos pais e autorizou o despejo do rapaz.