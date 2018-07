Nesta quarta-feira, a partir das 21h45, o Atlético visitará o Grêmio, em Porto Alegre, pela 13ª rodada. Vice-líder da Série A, o Galo tentará reduzir a diferença para o 1º colocado Flamengo.

PONTUAÇÃO

Nas 12 rodadas disputadas na 1ª parte da temporada, o Galo totalizou 23 pontos - 4 a menos que o líder Flamengo, que enfrentará o 3º colocado São Paulo no mesmo horário do duelo em Porto Alegre.

BRUSCAS

Para superar o Grêmio, o Atlético terá de lidar com mudanças bruscas no elenco. Nos últimos meses, saíram 3 jogadores, outros machucaram e novos atletas chegaram. São eles: o volante José Welison, os meias Edinho e David Terans, além dos atacantes Yimmi Chará, Denílson e Leandrinho. A escalação para o jogo de hoje não foi confirmada.