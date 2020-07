Boa notícia: vitória brasileira sobre a Aids, em caso inédito, será vista por conferência remota por causa da atual pandemia

Quinta 09/07/20 - 7h25

Pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) afirmam: conseguiram, pela primeira vez, e por meio de medicamentos, eliminar o HIV de paciente com Aids.

DEPOIS

O homem, um brasileiro de 34 anos diagnosticado com o vírus em 2012, é o primeiro caso em todo o mundo de alguém que passa a ter o vírus indetectável, e por longo prazo, depois de tomar um coquetel intensificado de remédios contra a AIDS.

REMOTA

O estudo será apresentado na 23ª Conferência Internacional de AIDS, o maior congresso do mundo sobre o assunto, que teve início nesta segunda-feira. A Conferência ocorre de maneira remota por causa da pandemia.