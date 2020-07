Quarta parcela do Auxílio Emergencial começará a ser paga segunda-feira aos beneficiários do Bolsa Família

Quarta 15/07/20 - 15h45

Começará segunda-feira, dia 20, o pagamento da quarta parcela do Auxílio Emergencial de R$ 600 para quem recebe o Bolsa Família.

DISTINTO

Os beneficiários desse grupo têm calendário distinto dos demais inscritos no aplicativo e no site do Auxílio.

MESMA

Os pagamentos são feitos da mesma forma que o Bolsa Família, e de acordo com o Número de Identificação Social (NIS).

AINDA

Os beneficiários do Bolsa Família ainda vão receber 2 parcelas de R$ 600. A quinta parcela será paga entre 18 e 31 de agosto.