Uso de máscaras, costume ancestral no oriente, e com ótimo resultado na pandemia, chegou para ficar

Sábado 18/07/20 - 7h46

O uso espontâneo de máscaras no Japão é costume oriental que chegou para ficar no ocidente. A prática vem de séculos e é adotada mais para proteger os outros do que a si mesmo.

GRAÇAS

Com o surgimento do coronavírus, o Japão não realizou confinamentos prolongados, graças a este velho costume.

CULTURAL

"É uma questão cultural. Eles adotaram o uso de máscaras por vários motivos: para proteger os outros ou a si mesmos, esconder sua falta de maquiagem, preservar sua privacidade ou simplesmente porque pensavam que as máscaras pareciam boas, mas nunca por imposição do governo", resumiu um observador para a BBC

.VENDO

"Diante de uma pandemia da gravidade da que estamos vivendo, pode fazer a diferença entre centenas de milhares de mortes que estamos vendo nos Estado Unidos ou aquelas que o Japão tem, que não atingiu nem 1.000".