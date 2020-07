Estudo no esgoto de BH admite que 20% da população se contaminou por coronavírus, cerca de 500 mil pessoas

Sábado 18/07/20 - 14h55

Estimativa feita com base em amostras coletadas, entre 29 de junho e 3 de julho, no esgoto de BH, sugere que o número de infectados por coronavírus pode ser 75 vezes maior do que o número informado até aqui.

Pelo monitoramento, os pesquisadores calculam que o número real de infectados pode alcançar 500 mil pessoas, o que equivale a 75 vezes o informado. Representa 20% da população.