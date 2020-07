Claro, Tim e Vivo se unem para comprar a Oi Celular, por valor não divulgado

Sábado 18/07/20 - 15h07

A Claro, a Tim Brasil e a Vivo anunciaram nesta madrugada: fizeram proposta para compra conjunta da operação móvel da Oi.

PROCESSO

A Oi está em processo de recuperação judicial desde 2017 e alguns analistas dizem que o negócio celular da empresa valeria cerca de R$ 15 bilhões.

NEGÓCIO

A oferta foi submetida aos controladores da Oi após “análise de dados e informações disponibilizadas a respeito do negócio a ser adquirido”.

PARCELA

Não há maiores dados sobre o valor da oferta. No caso de o negócio ser concretizado, “cada uma das interessadas receberá uma parcela do referido negócio”.

FATIAS

O texto não menciona se haveria divisão igual entre Claro, Tim e Vivo ou se as fatias de cada empresa seriam diferentes.



Para as 3, a compra da Oi celular “agregará valor para nossos acionistas e clientes através de maior crescimento, geração de eficiências operacionais e melhorias na qualidade do serviço”.