Máximas em M. Claros vão seguir entre 28 e 29 graus, com muito sol; há uma mínima de 12 ºC

Terça 21/07/20 - 6h46

Quinze graus, agora, nos estúdios da Rádio 98 FM, na Vila do Rádio, no Alto dos Morrinhos.

NASCEU

O sol nasceu às 6h23m e vai se pôr as 17h40m. Ventos de 5 km, hoje. Pela previsão, de agora, o tempo ensolarado vai prevalecer por dias.

POUCO

A temperatura máxima hoje e pelos próximos dias deve variar muito pouco, apenas entre 28 e 29 graus. A mínima, de 12, deve acontecer no próximo amanhecer, e deve ficar entre 13 e 16 pelas próximas noites.