Quinta 23/07/20 - 6h28

Aposta única de Atibaia, S. Paulo, levou sozinha as dezenas da Mega-Sena. O prêmio foi de R$ 28.456.665,08, com as dezenas 12 - 27 - 30 - 36 - 45 - 52.

ESTIMADO

A quina teve 44 apostas ganhadoras e cada uma levará R$ 59.779,92. O próximo concurso, será sábado, com prêmio é estimado em R$ 2,5 milhões.