Em meio a muitas esperanças, OMS fala que vacina só terá uso no início de 2021

Sexta 24/07/20 - 10h45

- Temos que ser justos quanto a isso, porque essa é uma questão global. Para acabar com essa pandemia as vacinas não serão destinadas a ricos ou pobres, e sim para todos"

CHEFE

Repercute pelo mundo, hoje, o anúncio feito pelo chefe do programa de emergências da Organização Mundial da Saúde (OMS), Mike Ryan.

INÍCIO

Segundo ele, apesar dos progressos no desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19, muitas já em testes finais, o uso só deve ser esperado para o início de 2021.

VEREMOS

"Na realidade, só na primeira parte do próximo ano começaremos a ver as pessoas serem vacinadas", afirmou.