Voluntários mineiros começam a receber, hoje, a vacina chinesa. Veja o que é preciso para ser um deles

Sexta 31/07/20 - 6h51

Voluntários mineiros começam a receber, hoje, doses da vacina chinesa CoronaVac.

RESTRITA

A participação é restrita a médicos, enfermeiros e paramédicos atuando diretamente com pacientes infectados pelo novo coronavírus.

REQUISITOS

Todos precisam preencher os seguintes requisitos:

• ter mais de 18 anos;

• não ter sido contaminado pelo Novo Coronavírus;

• não participar de outros experimentos;

• ausência de gravidez;

• não ter intenção de engravidar nos próximos meses;

• não apresentar doenças crônicas;

• não fazer uso de medicamentos contínuos;

• ter registro ativo no conselho profissional de seu ofício.



O cadastro é feito pelo site do Instituto Butantan ou pelo e-mail [email protected]