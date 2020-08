Entre 8 e 12h deste sábado, 7,4 milhões - nascidos em fevereiro e março - poderão fazer saques e transferências

Sábado 01/08/20 - 5h44

A Caixa abre neste sábado 717 agências, das 8h às 12h, para atender aos beneficiários do Auxílio Emergencial

Serão liberados saques e transferências de novas parcelas do Auxílio Emergencial para 7,4 milhões de beneficiários, nascidos em fevereiro e março, e inscritos por meio do site e do aplicativo ou aprovados que fazem parte do Cadastro Único, mas não estão no Bolsa Família.

Os beneficiários receberam R$ 600 em conta poupança social digital da Caixa, e já podiam usar os recursos para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual.

Para quem recebeu a primeira parcela até maio (primeiro e segundo lotes de aprovados), serão liberados na mesma data os saques e transferências das duas últimas parcelas creditadas na poupança social.