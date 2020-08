75 casos de coronavírus em M. Claros, neste sábado. 46 mulheres e 29 homens. Idade vai de 4 a 93 anos

Domingo 02/08/20 - 8h24

Ontem à noite, saiu o último balanço da prefeitura sobre o coronavírus em M. Claros:

"prefeituramontesclaros

O setor de epidemiologia da Prefeitura de Montes Claros informa que 75 novos casos foram confirmados, neste sábado (01/08), aumentando para 1.804 o números de casos confirmados no município.



São 46 mulheres e 29 homens com idades entre 04 a 93 anos. Todos com estado de saúde estável e em isolamento domiciliar."