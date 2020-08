Sai o calendário de pagamento para mais 1,15 milhão de beneficiários do Auxílio Emergencial

Terça 04/08/20 - 5h40

Divulgado ontem o calendário de pagamentos do Auxílio Emergencial para os novos aprovados e pessoas com o pagamento reavaliado.

TOTAL

Os beneficiados no novo calendário chegam a 1,15 milhão de pessoas. O total de beneficiados chega a 66,2 milhões.

FIZERAM

O novo calendário divulgado inclui 805 mil beneficiários que fizeram a contestação por plataforma digital entre 24 de abril e 19 de julho,

ABRIL

Estão também 345 mil que receberam a primeira parcela em abril, mas tiveram o pagamento reavaliado em julho.

CONTA

Para os 2 grupos, o pagamento será inicialmente em conta poupança digital da Caixa, que poderá ser usada apenas para o pagamento de contas, de boletos e para a realização de compras por meio do cartão de débito virtual ou QR code.

SEGUNDA

Saques e transferências serão liberados em uma segunda data.