Quarta 05/08/20 - 9h30

A BR 251, na região serrana do município de Grão Mogol, ficou paralisada hoje - nos 2 sentidos - entre 5 e 7h por causa de acidente com caminhão.

CHOVIA

Chovia na hora e o caminhão tombou e saiu da pista, matando os 2 ocupantes. São frequentes os acidentes nesse trecho, ainda mais com a chuva incomum no mês de agosto.