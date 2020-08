Taxa Selic, que regula os juros, cai para o menor nível desde 1986, na tentativa de empurrar a economia

Quinta 06/08/20 - 7h00

O Banco Central diminuiu os juros básicos da economia brasileira pela nona vez seguida.

DOIS

Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária reduziu a taxa Selic para 2% ao ano, com corte de 0,25 ponto percentual.

MENOR

A Selic está no menor nível desde o início da série histórica do Banco Central, em 1986.

INCENTIVAM

A redução da taxa Selic estimula a economia porque juros menores barateiam o crédito e incentivam a produção e o consumo em um cenário de baixa atividade econômica.

PIB

Segundo a última edição do boletim Focus, os analistas econômicos preveem contração de 5,66% do PIB brasileiro, este ano..