Ministro confirma que Auxílio Emergencial seguirá até o fim do ano

Quinta 06/08/20 - 7h18

O ministro Paulo Guedes confirmou que a equipe econômica prepara os detalhes finais da medida que vai estender o auxílio emergencial aos informais até o final do ano.

PELA FRENTE

O custo total do programa vai chegar a R$ 254 bilhões: “Ainda há um ou dois meses pela frente de dificuldade pelo menos, mas já estamos voltando”, declarou no Congresso.

ACIMA

O ministro ainda disse:

“O presidente ganhou uma eleição, e a equipe econômica chegou com uma promessa. Nós não vamos aumentar imposto. Saímos de 18% do PIB há 40 anos e estamos 36% do PIB. É muito acima da média dos países em desenvolvimento. E não há uma contrapartida eficiente de prestação de serviços. Não vamos aumentar a carga tributária”.

ABORTOU

Guedes lamentou o fato de a pandemia de Covid-19 ter abortado as reformas fiscais: “O nosso drama é que pela primeira vez estávamos fazendo o controle das despesas públicas. Nosso esforço todo era de controle de gastos e, de repente, fomos atingidos por uma pandemia que jogou mais R$ 1 trilhão de gastos.”

ONERAR

Ao reafirmar o “compromisso de não aumentar os impostos”, disse que o governo vai buscar outras saídas, como “acelerar a privatização ou cortar na carga em outra direção, mas não queremos mais onerar o povo brasileiro”.