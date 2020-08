Brasil perdeu 8,9 milhões de empregos no trimestre abril, maio e junho

Quinta 06/08/20 - 9h27

A taxa de desemprego no Brasil subiu para 13,3% no trimestre fechado em junho.

ANTERIOR

Foram fechados 8,9 milhões de postos de trabalho em relação ao trimestre anterior., devido à crise provocada pela pandemia, a mais severa da história recente.

HÁ POUCO

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal, divulgada há pouco pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

COMPARAÇÃO

Verificou-se alta de 1,1 ponto percentual na comparação com o trimestre encerrado em março (12,2%) e de 1,3 ponto percentual em relação ao mesmo trimestre de 2019 (12%).

DESDE

É a maior taxa de desemprego desde o trimestre terminado em maio de 2017, que também ficou em 13,3%.