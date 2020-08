"Talvez em dezembro ou janeiro exista a possibilidade da vacina. E daí esse problema estará vencido poucas semanas depois" - diz Bolsonaro

Sexta 07/08/20 - 5h07

Presidente Bolsonaro ao assinar a medida provisória que li bera 2 bilhões de reais para a vacina contra o coronavírus:

- A nossa contrapartida é basicamente financeira no momento. Com algumas pessoas também, mas basicamente financeira no momento. Quase R$ 2 bilhões. Talvez em dezembro ou janeiro exista a possibilidade da vacina. E daí esse problema estará vencido poucas semanas depois"

ESTIMATIVA

Segundo estimativa do Ministério da Saúde, serão 100 milhões de doses.

FARMACÊUTICA

O governo investe no estudo da Universidade de Oxford, Inglaterra, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca.

FABRICAR

No Brasil, a pesquisa é liderada pela Fundação Oswaldo Cruz, que vai absorver a tecnologia e fabricar a vacina,

CHINA

Em São Paulo, o governo do estado, por meio do Instituto Butantan, trabalha com a "Coronavac", vacina desenvolvida na China. Os testes em humanos começaram em 20 de julho.