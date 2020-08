Nuvens no céu de agosto, e tempo claro à noite para a lua ainda cheia

Sexta 07/08/20 - 10h06

Confirmada a previsão de ontem da meteorologia: o dia veio nublado a M. Claros, fez 13 graus ao amanhecer e agora, 10h06m, a temperatura é de 22 graus.

MÁXIMA

A máxima do dia deverá ser de 27.

CLARO

O sol ainda aparece entre nuvens, mas a meteorologia diz que vai ser assim ao longo do dia, com tempo claro à noite, para a lua cheia de agosto. O sábado deve ser de sol.

NUBLADO

Já o domingo, pela previsão, deve vir nublado, com temperaturas de 14 e 28 graus, padrão que promete seguir pela próxima semana.

CRESCENDO

Ainda no Inverno, o dia segue "crescendo": o nascer do sol foi às 6h17m e o pôr do sol será às 17h44m. Os ventos hoje devem atingir 21 km.