Linfócitos de memória. Pode estar aqui a explicação da ciência para pessoas que são mais resistentes ao coronavírus

Sábado 08/08/20 - 5h29

Estudo publicado pela revista científica Science indica porque algumas pessoas são mais resistentes à Covid-19 do que outras.

ANTERIOR

Pesquisadores dos Estados Unidos e da Austrália acham que o motivo está ligado ao contato anterior que essas pessoas tiveram com outros tipos de coronavírus, diferentes do causador da atual pandemia.

MEMÓRIA

Ainda que sem contato com a Covid-19, essas pessoas têm os chamados linfócitos de memória contra as proteínas do Sars-CoV-2 e, por isso, estariam imunes.

ESPERA

"Elas já teriam exatamente os mesmos linfócitos que a gente espera ter em uma vacinação", afirma. especialista.