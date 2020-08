As manchetes, no Dia da Fotografia: “Diminui número de pessoas fora do trabalho na pandemia” - “Restaurantes se reinventam para o Dia dos Pais” - “São Paulo adia volta as aulas nas escolas para 7 de Outubro”

Sábado 08/08/20 - 9h53

Manchetes dos jornais neste sábado, Dia Nacional da Fotografia:



Folha de São Paulo: “Cheques para Michelle põem Bolsonaro em contradição”



O Estado de São Paulo: “100 mil mortes por covid no Brasil; como evitar uma tragédia ainda maior?”



O Globo: “Michelle Bolsonaro recebeu R$ 89 mil da família Queiroz”



Agora São Paulo: “São Paulo adia volta as aulas nas escolas para 7 de Outubro”



Correio Brasiliense (Brasília): “Restaurantes se reinventam para o Dia dos Pais”



Correio do povo: “Diminui número de pessoas fora do trabalho na pandemia”