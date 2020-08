Paraná corre para obter a vacina russa Sputnik V, a primeira a ser registrada no mundo

Quarta 12/08/20 - 5h00

O Paraná anunciou convênio com a Rússia para produzir a vacina Sputnik V, que é a primeira registrada no mundo contra o coronavírus.

NESTA

O acordo deve ser assinado nesta semana ou no início da próxima, segundo o presidente do Instituto de Tecnologia do Paraná, Jorge Callado.

INÍCIO

Ele disse:

"Um momento de expectativa, de tratativas iniciais, que devem ser pautadas pela prudência, segurança, transferência de tecnologia. Não podemos, obviamente, queimar etapas. Este é um momento que estamos nos preparando. O governo do Paraná nesta semana, ou possivelmente no começo da outra, assinará esse protocolo de intenções com o governo da Rússia para que as tratativas técnicas oficiais possam ter início."

COMITÊ

E completou:

“Obviamente, para que essa vacina chegue ao Brasil, é necessário ter aprovação do Comitê Nacional de Ética em Pesquisa e da Anvisa. São pontos bem cautelosos, que não acontecem de uma hora para a outra.”