Quinta 13/08/20 - 10h51

O setor de serviços no Brasil cresceu 5% em junho, na comparação com maio.

O crescimento interrompeu 4 taxas mensais negativas, divulgou há pouco o IBGE.

O resultado ainda não é capaz de recuperar as perdas acumuladas de 19,5% dos quatro meses anteriores .

O setor segue 14,5% abaixo de fevereiro, antes da pandemia. Em 12 meses, a perda é de 3,3%.