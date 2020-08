Rússia começou hoje a fabricar, em massa, sua vacina Sputnik 5

Sábado 15/08/20 - 10h22

A Rússia anunciou hoje: começou a produção do primeiro lote da vacina Sputnik V contra a Covid-19.

COMEÇOU

Em comunicado, o governo afirmou que "a produção de uma vacina contra nova infecção por coronavírus, Covid-19, desenvolvida pelo Centro de Pesquisa Gamaleya do Ministério da Saúde da Rússia, já começou".

FUNDAMENTAL

A Organização Mundial da Saúde afirmou que está em contato com a Rússia. Disse que é fundamental uma revisão rigorosa de todos os dados sobre segurança e eficácia.