Abono Pis-Pasep começa a ser pago hoje a quem nasceu em agosto

Terça 18/08/20 - 6h32

O abono salarial do PIS-Pasep 2020-2021 começará a ser pago hoje aos trabalhadores com direito ao benefício nascidos em agosto (PIS) ou com benefício final 1 (Pasep).

VALEM

As datas valem para beneficiários que não forem correntistas da Caixa ou do Banco do Brasil.

CLENDÁRIO

O calendário se estenderá até 30 de junho de 2021. No caso do PIS, os pagamentos são de acordo com o mês de nascimento. No Pasep, para servidores públicos, seguem o número final do benefício.