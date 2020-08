A partir do dia 20 de agosto, INSS vai aceitar a prova de vida por meio de selfie no celular

Terça 18/08/20 - 7h44

O INSS vai começar a usar a prova de vida por biometria facial a partir do dia 20 de agosto.

PILOTO

Nesta primeira etapa do projeto-piloto, 500 mil beneficiários de todo o Brasil poderão realizar a prova pelo celular.

TODO ANO

Suspensa desde março por causa da pandemia, a prova de vida é obrigatória para todos que recebem o benefício por conta corrente, poupança ou cartão magnético.

PRESENCIAL

É realizada anualmente e de maneira presencial, para evitar fraudes e pagamentos indevidos.

NA HORA

Agora, o segurado enviará uma selfie por meio do aplicativo Meu Gov, foto tirada na hora.

VIVACIDADE

O reconhecimento facial será feito em duas etapas. Uma delas é a prova de vivacidade, na qual o usuário é orientado a centralizar o rosto, virá-lo para a direita, fechar os olhos, sorrir e virar novamente o rosto, para então capturar a imagem.