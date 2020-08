Manchetes, no Dia do Campo Limpo: “Para 79%, reabrir escola no país vai agravar Pandemia” - “Sete em cada dez mortes ocorreram de julho pra cá” - “Prova de vida do INSS pelo celular começa na 5ª feira”

Terça 18/08/20 - 9h45

Manchetes dos jornais nesta terça-feira, Dia de Santa Helena e Dia Nacional do Campo Limpo:



Folha de São Paulo: “Para 79%, reabrir escola no país vai agravar Pandemia”



O Estado de São Paulo: “Governo prevê corte de verba para a Saúde, mesmo com a pandemia”



O Globo: “Após a pandemia, Educação deve perder 13%, e Saúde, 5%”



Agora São Paulo: “Prova de vida do INSS pelo celular começa na 5ª feira”



Correio Brasiliense (Brasília): “Concursos do GDF têm a validade prorrogada”



O Tempo (BH): “Sete em cada dez mortes ocorreram de julho pra cá”