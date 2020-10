Nascidos em junho, 3,6 milhões receberão hoje nova parcela do Auxílio

Quarta 14/10/20 - 6h29

A Caixa paga hoje nova parcela do Auxílio Emergencial a 3,6 milhões de nascidos em junho, e que não fazem parte do Bolsa Família.

PRIMEIRA

Entre eles, 2,3 milhões que vão receber a primeira parcela do Auxílio Emergencial extensão, de R$ 300.

OUTROS

Outros 1,3 milhão de beneficiários vão receber alguma das parcelas de R$ 600 - e entre eles estão os que fizeram a contestação entre 20 de julho e 25 de agosto. Vão receber a primeira das 5 parcelas de R$ 600.

SEGUNDA

Beneficiários do Bolsa Família receberão a próxima parcela – a segunda de R$ 300 – a partir de 19 de outubro.

INICIALMENTE

A ajuda paga hoje será creditada em conta poupança social digital da Caixa, que poderá ser usada inicialmente para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual.

DIA 24

Saques e transferências serão liberados dia 24 de novembro.