Nascidos em julho, fora do Bolsa Família, receberão Auxílio, hoje

Sexta 16/10/20 - 6h22

A Caixa paga hoje parcela do Auxílio Emergencial a 3,6 milhões de nascidos em julho, e que não fazem parte do Bolsa Família.

PRIMEIRA

Entre os que vão receber, estão 2,3 milhões da primeira parcela do Auxílio Emergencial extensão, de R$ 300.

CONTESTAÇÃO

Outros 1,3 milhão vão receber alguma das parcelas de R$ 600 - como os que fizeram a contestação entre 20 de julho e 25 de agosto, e que receberão a primeira das 5 parcelas de R$ 600.

BOLSA

Para os beneficiários do Bolsa Família a próxima parcela – a segunda de R$ 300 – será paga a partir de 19 de outubro.