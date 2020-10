Manchetes: ”Mortes violentas voltam a crescer mesmo com a quarentena” - ”Mais 12 mil estudantes voltam às aulas no DF” - “Para Huawei, banimento fará brasileiro pagar caro por 5G”

Segunda 19/10/20 - 11h57

Manchetes dos jornais nesta segunda-feira, Dia do Guarda-Noturno e Dia do Profissional de Informática:

Folha de São Paulo: “Para Huawei, banimento fará brasileiro pagar caro por 5G”

O Estado de São Paulo: “Digitalização durante a pandemia aumenta pressão por cortes”

O Globo: ”Mortes violentas voltam a crescer mesmo com a quarentena”

Agora São Paulo: “Planeje sua aposentadoria com as mudanças do INSS”

Correio Brasiliense (Brasília):”Mais 12 mil estudantes voltam às aulas no DF”