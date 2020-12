Manchetes: “Com alta de mortes, SP pode apertar quarentena”- “Ao menos 40 países se fecham ao Reino Unidos por causa da covid” - “Para driblar incertezas, empresas recorrem a vagas temporárias”

Terça 22/12/20 - 9h50

Manchetes dos jornais nesta terça-feira:



Folha de São Paulo: “Com alta de mortes, SP pode apertar quarentena”

O Estado de São Paulo: “Ao menos 40 países se fecham ao Reino Unidos por causa da covid”

O Globo: “Para driblar incertezas, empresas recorrem a vagas temporárias”

Agora (SP):”70.878 recebem atrasados do INSS até o fim do mês”

Correio Brasiliense (Brasília):”Mutação causa medo; vacina traz esperança”

Zero Hora: ”Nível baixo de escolaridades dificulta volta ao mercado de trabalho no RS”

Estado de Minas: ”Aumenta a pressão em UTIs particulares”

Extra: ”Tire suas dúvidas sobre a mutação do coronavírus”

A Tarde: “Veto do STF a desconto em mensalidades afeta famílias”