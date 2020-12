7 mortes no ônibus que ia do Pará para o Rio Grande do Sul. Acidente novamente foi em S. Paulo

Terça 22/12/20 - 9h58

Ônibus fretado que seguia do Pará para o Rio Grande do Sul colidiu contra caminhão na rodovia Assis Chateaubriand a 560 km de S. Paulo, no município de Parapuã.

MORTOS

7 pessoas morreram e 14 tiveram ferimentos graves. Outras 17 pessoas sofreram ferimentos leves e 5 crianças sem ferimentos foram atendidas.

FERIDOS

Os feridos foram levados para a Santa Casa de Osvaldo Cruz e para Santa Casa de Parapuã.