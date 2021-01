196.484 mortes atribuídas ao coronavírus no Brasil, com mais 466 ontem

Terça 05/01/21 - 6h26

- O Brasil registrou 466 mortes por covid-19 entre domingo e segunda-feira.

- Foram 18.102 novos casos.

- São 196.484 mortes no total.

- Os casos confirmados: 7.751.721.

- 6,8 milhões se recuperaram.

- São Paulo, Minas e Santa Catarina são os estados com mais casos — 32,5% do total do País.

- A média móvel de mortes está em 702 por dia e registra queda de 9,9% em relação a 14 dias atrás.

- A média do número de novos casos ficou em 35.270, queda de 26,6% na comparação com 21 de dezembro.