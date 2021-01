Diminui a chance de chuvas em M. Claros, a partir de hoje e pela próxima semana. Agora, talvez na terça da semana seguinte, dia 26

Domingo 17/01/21 - 8h17

Sempre de acordo com os institutos meteorológico: a chance de chuvas em M. Claros deve diminuir, a partir de hoje, e até o próximo sábado, quando o tempo volta a ficar com algumas nuvens.

EFETIVA

A chance efetiva de chuva deve aumentar a partir da terça-feira da semana seguinte, dia 26. Até lá, M. Claros deve ter temperaturas mínimas de 18 graus, como hoje, e máximas de 32/33 graus.

ÚLTIMA

A última temporada de chuva em M. Claros, neste começo de ano, manteve o tempo predominantemente entre nuvens e sol, mas a chuva que efetivamente caiu, na cidade, pareceu menos do que a prevista e anunciada.