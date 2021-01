Balanço indica que vacina já distribuída é suficiente para atender 5,3 milhões de pessoas, no Brasil

Quarta 27/01/21 - 6h12

Balanço da vacina no Brasil feito por fontes do Ministério da Saúde:

- As vacinas contra a covid-19 distribuídas até o momento são suficientes para imunizar 7% dos públicos prioritários definidos no plano de imunização contra a doença.

- Foram encaminhadas aos estados 8,9 milhões de doses, sendo 2 milhões de doses da vacina da Oxford/AstraZeneca e 6,9 milhões de doses da vacina CoronaVac.

- Desses, seis milhões são relativas ao 1º lote, importado da China, e cerca de 900 mil são do 2º lote.

- O total deve ser suficiente para vacinar 5,3 milhões de pessoas, cálculo que considera que 3,28 milhões de pessoas deverão se vacinar com a CoronaVac, - que demanda duas doses - e 5% de perdas.

- Outro 1,9 milhão deverá ser imunizado com a vacina de Oxford/AstraZeneca.

- Apesar da aplicação demandar duas doses por pessoa, como a 2ª dose dada em até 12 semanas é possível utilizar o primeiro lote de 2 milhões para começar a imunizar mais pessoas, empregando uma dose por paciente (descontados aí 5% de perdas).

- O público prioritário da vacinação soma 77,2 milhões de pessoas.

- Neste universo estão profissionais de saúde, idosos e pessoas com deficiência com 18 anos ou mais em instituições de longa permanência, indígenas aldeados, idosos, comunidades quilombolas e trabalhadores em educação, segurança e transportes.