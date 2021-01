Às 7h, uma carreta em chamas na BR, completamente destruída

Sexta 29/01/21 - 6h39



Corpo de Bombeiros:







"Nesta quinta-feira (28/01), por volta das 07 horas da manhã , o 8° Pelotão de Bombeiros de Salinas foi acionado para atender um caminhão em chamas na BR-251.



Segundo relatos do condutor, um dos pneus traseiros pegou fogo e as chamas tomaram completamente o veículo, que ficou totalmente destruído.



Não houve vítimas e foram utilizados 6 mil litros de água no combate às chamas, que atingiram também a vegetação nas margens da rodovia.



A equipe contou com o apoio de 4 brigadistas e um caminhão pipa no combate ao incêndio em vegetação.



Finalizados os trabalhos de combate ao incêndio e rescaldo, A guarnição de retorno, foi acionada por um motorista de carreta para um novo combate na BR 251.



Segundo o condutor, o incêndio iniciou também em um pneu traseiro.



Novamente a equipe efetuou o combate as chamas.



Após atendimento às ocorrências, os locais foram deixados em segurança e na responsabilidade do DNIT."