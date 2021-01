S. Paulo, Bahia e Rio superam Minas em número de pessoas vacinadas; ao todo, no Brasil, 2 milhões receberam a primeira dose

Domingo 31/01/21 - 6h46

Dados da vacina no Brasil:



- 2.016.348 pessoas já foram vacinadas pela campanha até sábado.

- A a vacinação começou dia 17, quando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso emergencial da Coronavac, importada e produzida no Brasil pelo Instituto Butantan.

- São Paulo é o estado que mais vacinou, com 387.561 doses aplicadas.

- Na sequência, aparecem a Bahia (182.083), Rio de Janeiro (169.368), Minas Gerais (165.863) e Rio Grande do Sul (164.640).

POR ESTADOS

Os números de cada estado, até ontem, sábado:

AC: 5.249 (0,59%)

AL: 44.136 (1,32%)

AM: 40.525 (0,96%)

AP: 4.817 (0,56%)

BA: 182.083 (1,22%)

CE: 81.921 (0,89%)

DF: 44.315 (1,45%)

ES: 50.945 (1,25%)

GO: 75.496 (1,06%)

MA: 55.495 (0,78%)

MG: 165.863 (0,78%)

MS: 44.152 (1,57%)

MT: 22.033 (0,62%)

PA: 38.647 (0,44%)

PB: 34.540 (0,86%)

PE: 96.274 (1%)

PI: 30.560 (0,93%)

PR: 134.448 (1,17%)

RJ: 157.075 (0,90%)

RN: 42.393 (1,20%)

RO: 13.888 (0,77%)

RR: 10.715 (1,70%)

RS: 164.640 (1,44%)

SC: 48.733 (0,67%)

SE: 18.957 (0,82%)

SP: 387.561 (0,84%)

TO: 6.994 (0,44%)