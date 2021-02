Terremoto na Guiana, acima dos que ocorrem no Brasil, foi sentido em Manaus e Boa Vista

Segunda 01/02/21 - 7h03

Um terremoto acima da média dos sentidos no Brasil, de magnitude 5,7 graus, atingiu a Guiana na tarde deste domingo, e foi sentido por moradores de Boa Vista, em Roraima, e de Manaus, no Amazonas.

O epicentro foi localizado a cerca de 40 quilômetros da fronteira com o Brasil e a 150 quilômetros de Boa Vista, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, a uma profundidade de aproximadamente 10 quilômetros.