Novo presidente da Câmara anula a votação dos demais cargos e ato agora vai a disputa no STF

Terça 02/02/21 - 6h14

Após eleito presidente da Câmara, o deputado alagoano Arthur Lira anulou a votação para os demais cargos da Mesa Diretora. Lira ganhou com 302 votos, o dobro dos votos de Baleia Rossi (145).

E determinou a realização de nova eleição. A definição dos candidatos a vice-presidentes, secretários e suplentes é feita com base em critérios de proporcionalidade entre os blocos partidários formados para a eleição, cálculo efetuado pela Secretaria-Geral da Câmara.

Os integrantes do bloco de apoio a Arthur Lira argumentaram que um dos partidos do bloco de Baleia Rossi, o PT, efetuou a inscrição fora do prazo

Já os partidos que apoiavam Baleia Rossi argumentaram que o ato de Lira foi ilegal e decidiram mover ação no Supremo Tribunal Federal.