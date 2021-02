Escolas ainda não sabem quando retornarão. Minas fala, entre fevereiro e março

Terça 02/02/21 - 6h37

Levantamento feito pela Federação Nacional das Escolas Particulares (Fenep) conclui que ainda não se sabe ao certo quando as aulas voltarão nos estados do Brasil.

REMOTA

Mato Grosso e Acre decidiram retomar as aulas este mês, de forma remota, pela internet viu por meio de apostilas.

MINAS

Mato Grosso do Sul, Minas, Espírito Santo, Maranhão e Ceará, ainda não definiram o modelo a ser adotado, mas pretendem voltar às aulas entre fevereiro e março. Os demais estados deverão adotar um modelo híbrido de ensino.

DIVERGÊNCIA

Entre as escolas particulares há uma grande divergência, até aqui.