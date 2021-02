Prefeitura: "Para a vacinação no drive-thru, será necessário apresentar documentos pessoais (Identidade, CPF e Comprovante de Endereço). Também é aconselhável levar CNS (Carteira Nacional de Saúde)"

Quinta 04/02/21 - 15h40



Divulgação da prefeitura:



""Começa a segunda etapa da vacinação contra a COVID-19 em Montes Claros



(....) Foi iniciada nesta quinta-feira, 4, a segunda etapa da vacinação contra o coronavírus em Montes Claros. Esta etapa é destinada aos idosos com mais de 90 anos, e a estimativa é de que 2.776 pessoas sejam imunizadas, em toda a cidade.

A orientação é para que os idosos permaneçam em casa, pois todos os cadastrados no sistema municipal de saúde serão imunizados em suas residências. Outra opção para que os idosos sejam imunizados é o drive-thru de vacinação, montado no Estacionamento Sul do Montes Claros Shopping, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 21 horas, e nos sábados e domingos, das 10 às 20 horas. Para a vacinação no drive-thru, será necessário apresentar documentos pessoais (Identidade, CPF e Comprovante de Endereço). Também é aconselhável levar CNS (Carteira Nacional de Saúde).

“Estamos iniciando esta etapa pelos noventa anos e, nas próximas semanas, iremos reduzir gradualmente, até que todo o público alvo possa ser contemplado”, explicou a secretária de Saúde do município, Dulce Pimenta."