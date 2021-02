A pandemia global também movimentou o mercado de trabalho. Veja o que mais se moveu, no Brasil

Sexta 05/02/21 - 6h24

A pandemia global movimentou o mercado de trabalho e trouxe mudanças. Os setores que mais se movimentaram foram:

- A pandemia fez com que aumentasse a contratação de médicos e enfermeiros também no Brasil.

- A procura por especializados é maior do que a de generalistas,.

- Houve aumento de 820% nas contratações de enfermeiros de terapia intensiva.

- As localidades com maior número de contratações são São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

- A área de tecnologia ficou em segundo lugar.

- A maior procura é por engenheiro(a) de software, desenvolvedor(a) de backend, desenvolvedor(a) de jogos, desenvolvedor(a) de frontend, consultor(a) de design de produto, designer de interface do usuário, desenvolvedor(a) de web e analista de segurança cibernética.

- A categoria de farmacêuticos e pesquisadores vem em seguida.

- As principais competências solicitadas são monitoramento clínico, boas práticas clínicas (BPC), boas práticas de laboratório (BPL), pesquisa clínica, bioquímica, hematologia e 5S.

- Os cargos de vendas e desenvolvimento de negócios ocupam também destaque no ranking de empregos em alta.

- A busca por profissionais capacitados em negociação, gestão comercial e pré-venda está aumentando, assim como planejador de negócios e gestão de vendas.

- As contratações no setor de telemarketing cresceram 67% em 2020 e atraíram a força de trabalho mais jovem do Brasil, com idade média de 21 anos.