30 milhões de vacinas devem chegar da Rússia e da Índia, "entre fevereiro e março", diz o ministro

Sábado 06/02/21 - 6h34

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, confirmou que espera receber - entre fevereiro e março - 30 milhões de doses das vacinas Sputnik V, do Instituto Gamaleya, da Rússia, e Covaxin, da indiana Bharat Biotech/Laboratório Precisa.

SEJAM

Para que as vacinas, a russa e a indiana, sejam aplicadas no Brasil, elas precisam da aprovação da Anvisa.

ACELERAR

A recente mudança nas regras para uso emergencial, dispensando a entrega dos resultados de estudos clínicos da terceira fase, deve acelerar a aprovação.

DISCUTINDO

Disse o ministro:

- Estive em reunião com representantes da Sputnik V, a vacina russa. Estávamos discutindo a apresentação da sua proposta de preços. À tarde, estamos em reunião com a Bharat Biotech, a indiana. Ressalto, todas as vacinas que forem utilizadas pelo PNI (Programa Nacional de Imunizações) terão previamente a autorização da Anvisa.