M. Claros segue com "alerta laranja "para chuvas, neste domingo; elas podem se tornar mais intensas por todo o dia e até o amanhecer de segunda-feira

Domingo 07/02/21 - 6h56

A chuva que começou na noite de sexta-feira em M. Claros e que, mansa e criadeira, avançou pela madrugada e manhã de sábado, cessou por volta do meio-dia de ontem.

ENCOBERTA

Recomeçou na noite de sábado, sempre calma, na cidade, e segue agora, quando a montanha-símbolo de M. Claros, o Morro dos 2 Irmãos, voltou a ficar completamente encoberta, desaparecida nas brumas.

PERMANECE

O município permanece com um "alerta laranja" para chuvas, ao longo deste domingo.

ALERTA

A chance de chover, entre 9h e 18h de hoje, está entre 100%, até às 11h, de 90%, até as 18h, e novamente de 100% até as 7h de segunda-feira.

QUINTA

Há chuvas previstas até quinta-feira na região de M. Claros, com 90% de chances, na segunda e terça, e 80% quarta e 50%, quinta.

QUEDA

A previsão é de que a queda de 10 graus, na temperatura máxima, de 34 para 24 graus, e que passou a ser sentida ainda ontem, prossiga por esta segunda-feira.

ATÉ SÁBADO

A mínima prevista para hoje, e até sábado, é de 19 graus, e a máxima já estará nos 26, terça-feira.

AGORA

Agora, 6h56m, a temperatura é de 21 graus na cidade de M. Claros.

(COMPARE

Compare a foto acima com a de sábado pela manhã, na notícia logo abaixo, quando o Morro dos 2 Irmãos permaneceu encoberto, mergulhado nas brumas.

REAPARECEU

Na tarde de sábado, a montanha reapareceu - e permitiu a foto.

MERGULHOU

Agora, alvorecer de domingo, a montanha-símbolo de M. Claros novamente mergulhou na serraria, e se reapresentou por volta das 7h15m).