Segunda 08/02/21 - 6h27

Dados oficiais do Ministério da Saúde:

- As mortes por covid-19 chegaram a 231.534.

- Foram registrados 522 óbitos entre sábado e domingo.

- O número de pessoas infectadas chegou a 9.524.640.

- Foram registrados 26.845 novos casos.

. No total, 8.397.187 se recuperaram da covid-19.

- Os registros de casos e mortes são menores aos domingos e segundas-feiras em razão da coleta de dados.