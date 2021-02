OMS visita cidade da China onde a pandemia começou e conclui que a origem do vírus é animal, excluindo a hipótese de ter escapado de laboratório

Terça 09/02/21 - 9h37

A equipe da Organização Mundial de Saúde que foi à China investigar a origem do coronavírus deu entrevista hoje. Basicamente disse:- Os indícios apontam para uma origem "animal" do novo coronavírus.- Os dados coletados até aqui nos levam a concluir que a origem do coronavírus é animal- "O trabalho de campo não provocou nenhuma reviravolta nas convicções que tínhamos antes de começar- Os dados apontam que o novo coronavírus surgiu em morcegos.- É improvável que esses animais se encontrassem em Wuhan.- Ainda não foi possível identificar o animal intermediário- A hipótese de que o Sars-CoV-2 tenha escapado de um laboratório é "extremamente improvável".- A pesquisa sobre a origem do coronavírus ainda é um trabalho em curso.- Não há provas de que o Sars-CoV-2 circulasse em Wuhan antes de dezembro de 2019.- O rastreio da origem do vírus continuará "no restante do mundo e não será vinculado a nenhuma localidade.