Manchetes: “Centrão e Bolsonaro fecham novo auxílio emergencial” - ”Governo prepara novo auxílio para o pós-carnaval” - ”Vacinação está com atraso em quase 40% das cidades baianas”

10/02/21

Manchetes dos jornais, nesta quarta-feira:



Folha de São Paulo: “Há sintomas de corrupção da democracia no país, diz Fachin”

O Estado de São Paulo: ”Segunda Turma do STF garante a Lula acesso a diálogos da Lava Jato”

O Globo: ”Governo prepara novo auxílio para o pós-carnaval”

Agora (SP):”Saiba os novos valores que o autônomo deve pagar ao INSS”

Estado de Minas: ”Vacinação lenta aflige nossos idosos”

Correio do Povo: ”Leite diz que vai enfrentar ‘delírio da máquina pública”

Jornal do Commercio: ”Agentes da saúde esperam segunda dose”

Correio: ”Vacinação está com atraso em quase 40% das cidades baianas”

O Tempo: “Blocos temem desmanche do Carnaval no pós-pandemia”

Zero Hora: ”Produção industrial do RS fecha 2020 com queda, mas últimos oito meses têm alta”

Jornal NH: ”Já tem idosos com mais de 85 anos vacinado na região; Novo Hamburgo inicia etapa nesta sexta”

Extra: “Auxílio do estado pode pagar até R$ 300 para trabalhador”

Correio Brasiliense: “Centrão e Bolsonaro fecham novo auxílio emergencial”