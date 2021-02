Tudo começou com um tapa no rosto, numa estrada rural. E a esposa desmaiou, no relato da PM

Quinta 11/02/21 - 11h45







Divulgação da PM:





PADRE CARVALHO – A Polícia Militar, nessa quarta-feira (10), por volta das 16h30min, compareceu na Vila Ponte Nova, zona rural de Padre Carvalho, onde segundo informações, havia uma vítima de disparo de arma de fogo.

Em contato com a testemunha, esposa do autor, ela relatou que estavam deslocando a pé na estrada rural, próximo a residência do casal, momento em que a vítima surgiu no meio da estrada, aproximou deles e começou a proferir ameaças a seu esposo.

Que na discussão a vítima desferiu um tapa no rosto do autor.

Após esse fato, o casal seguiu o caminho até a residência deles, sendo que o esposo dela bastante exaltado e nervoso pelo tapa que levou no rosto, apanhou uma espingarda polveira e retornou ao encontro da vítima dizendo que iria matá-lo.

A esposa do autor tentou impedir que ele saísse com a arma, porém, sem êxito. Que ouviu um disparo de arma de fogo e em seguida desmaiou, não sabendo informar o rumo em que o autor havia direcionado a arma.

A Testemunha irmão da vítima, alega que ouviu um disparo de arma de fogo, e que ao sair na estrada avistou a vítima caída ao solo sangrando bastante pela cabeça.

Outra testemunha, relatou que ouviu um disparo de arma de fogo, e que ouviu pedidos de socorro. Que ao chegar no local, deparou com a vítima caída ao solo em decúbito ventral, perdendo muito sangue pela cabeça. Imediatamente acionou a ambulância da prefeitura do município, tendo socorrido a vítima até o hospital de Salinas/MG, onde não resistiu e faleceu conforme laudo médico.

A espingarda utilizada no crime, foi encontrada jogada no quintal da residência do autor, sendo recolhida e apreendida.

Foi realizado intenso rastreamento na tentativa de prender o autor contudo sem êxito até o momento. Informações que possam levar a prisão do autor poderão ser repassadas através do 190 ou no disque denuncia 181 com sigilo absoluto.